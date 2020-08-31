Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti
31.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:36

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Tire'ye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi. 73 yaşındaki İsmail Narin, motosikletiyle ova yolunda seyir halindeydi. Bu esnada iddiaya göre başka bir otomobil İsmail Narin'in kullandığı motosiklete çarparak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olay yerinde bir başka otomobile ait plaka ve parçalar buldu. Olayla ilgili derhal harekete geçen Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yerindeki bulgulardan yola çıkarak çarpıp kaçan sürücünün C.F. olduğunu tespit etti. Kazadan birkaç saat sonra İsmail Narin'e çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen C.F. isimli otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü genel muayene ve alkol kontrolü için Tire Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuk kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuk kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle başladı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Arkadaşlar arasındaki 'hesap ödeme' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Emrah Hakan Ural Fatma Girik Demet Özdemir
Spor Ali Koç Lionel Messi Eddie Newton Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 09:37:37. #1.14#
title