Motosiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti

Sakarya'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Karasu istikametinden Ferizli'ye yönüne seyreden Metin Öztürk yönetimindeki 54 TF 402 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Aziz Y. (20) idaresindeki 54 PK 940 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücü Öztürk ile yanındaki Mehmet Asil de sağlık ekiplerince kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, kazada ölen Aziz Y'nin hırsızlık suçundan 8 sabıkası olduğu ve motosikletin de Karasu ilçesindeki bir tamirciden çalındığı tespit edildi.