Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına ibb hemşiresi koştu

01.10.2019 18:13

ŞİŞLİ'de, ıslak zeminde kayan motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk yardımına servisle evine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde görevli hemşire koştu. Hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, Hasret Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Mutlu Aydoğdu, 34 AT 2005 plakalı motosikletiyle Piyalepaşa Bulvarı'ndan Hasret Caddesi'ne girdiği sırada, zeminin ıslak olması nedeniyle motosiklet yolda kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet önce, önünde ilerleyen bir taksiye daha sonra demir bariyerlere çarptı. Aydoğdu, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü.

Kazayı hafif yaralarla atlatan Mutlu Aydoğdu'nun yardımına ilk olarak, servisle evine giden, İBB'de görevli bir hemşire koştu. Soy ismini vermek istemeyen Ayşe hemşire, servisten inerek yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Bir vatandaşın da yardımıyla motosiklet sürücüsü Aydoğdu'nun burnunda ve alnındaki kanı silen Ayşe hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mutlu Aydoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde çarptığı taksinin sürücüsü Kenan Dişikara, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Yolda ıslaklık vardı, ben yavaşladım. Motosikletli sağımdan geçmeye çalıştı, herhalde aynama takıldı, düştü. Bariyerlere çarptı. Yaralının sağlık durumu çok şükür iyi" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul