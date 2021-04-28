Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı

Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrikli motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrikli motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşı istikametinden gelen Aslı M.(26) idaresindeki elektrikli motosiklet, yine aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet T. (64) idaresindeki 67 TK 932 plakalı Tofaş marka otomobilin sağından tali yola dönmek isterken, kaldırıma çarpıp devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Aslı M.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet T.'nin ifadesini aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı
Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:01:13. #1.15#

title