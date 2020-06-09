Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

- Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

09.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:12

- Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Haziran gecesi saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, arkadaşlarıyla Kadınlar Denizi'nde alkol alan Hakan Kütük (25), çıkan tartışma sonucunda motosikletine binip hızla uzaklaştı. Kadınlar Denizi Caddesi'nde bulunan viraja son sürat giren Kütük, orta refüje çarptıktan sonra metrelerce sürüklenmişti. Alev topuna dönen motosiklet kazası bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansımıştı. Olayda ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kütük yapılan müdahelenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. 25 yaşındaki Hakan Kütük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kütük'ün bayan kuaförü olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Manşet

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