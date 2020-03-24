Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
24.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:17
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza 9 Mart 2020 tarihinde Akhisar Mahallesi Karalar Yolu üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Ercan Vatansever idaresindeki plakasız motosiklet kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet devrildi. Yere düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler Ercan Vatansever'in yardımına koştu. Devlet Hastanesine kaldırılan Vatansever dün hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA