Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti
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Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Dilara Çeke (22) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Dilara Çeke (22) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre,  Dilara Çeke idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çeke, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dilara Çeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dilara Çeke'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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