Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kız hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara Çeke (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Çeke, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dilara Çeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
1 ay sonra baba olacaktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:03:40. #1.15#

title