Motosiklet sürücüsü genç kız kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kız hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara Çeke (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Çeke, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dilara Çeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı