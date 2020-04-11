Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Raşit Dirik hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Raşit Dirik hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle seyir halinde ilerleyen Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, iddialara göre trafikte makas atarak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Metrelerce sürüklenen Dirik ve arkasında oturan arkadaşı Çisil Daşhan yola savruldu. Daşhan olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Raşit Dirik ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dirik hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA