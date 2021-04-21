Motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
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Motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü E-5'te bariyere çarpan motosiklet devrildi.

Beylikdüzü E-5'te bariyere çarpan motosiklet devrildi. Kazada motosikletten savrularak yere düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saat 08.20 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu Haramidere istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikten kaçmak isteyen 34 SB 1716 plakalı motosiklet sürücü Sefer Ali Bağcı yolda seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi ancak motosikletin arkasında bulunan yük bariyerlere takıldı. Birden dengesini kaybeden sürücü, motosikletle birlikte yere düştü.

Yardıma koşan diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sefer Ali Bağcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Polisleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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