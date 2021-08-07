Motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık denetimi gerçekleştirildi.
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Motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık denetimi gerçekleştirildi.

Motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık denetimi gerçekleştirildi.
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Motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık denetimi gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık denetimi gerçekleştirildi. Bayramiç Kaymakamımız Sn. Adem ESER başkanlığında; • Motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. • Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet KARADENİZ, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun KAYA ve İlçe Jandarma Komutanı Salih ALBAYRAK' ın birlikteliğinde gerçekleştirilen Denetimde, • Motosiklet sürücülerini durdurarak kurallara uyan, kask takan, sürücü belgesi bulunan ile araç plakası bulunan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi. • Kask takmayan sürücülere bir defaya mahsus olmak üzere cezai işlem uygulamayarak, sürücüleri uyarılıp bilgilendirildi. • Vatandaşlar tarafından da taktir edilen uygulama ilçemizde devam eden ve daha da artacak olan motosiklet denetimlerinin habercisi oldu.

Kaynak: Habermetre

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