Motosiklet sürücülerine hediye kask

Denizli'de 'Kask Takın Hayatta Kalın Projesi' kapsamında motosiklet sürücülerine, kask hediye edildi



DENİZLİ (İHA)- Denizli Emniyet Müdürlüğü 'Kask Takın Hayatta Kalın Projesi' kapsamında motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından, motosiklet sürücülerine kask dağıtımı devam ediyor. Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kask dağıtım törenine, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de katıldı.

Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Mevlüt Demir kaskın önemine değinerek "Kask deyip geçmemek lazım. Motosiklet kullanan her bireyin olmazsa olmazı kasktır. Araçlarda emniyet kemeri neyse, kaskta odur, elzemdir ve hayat kurtarır. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Çok ciddi bir çalışma. Geçtiğimiz ayarda da yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kask uygulamalarına da ara vermeden devam ediyoruz. Ege ikliminden dolayı ilimizde 10-12 ay motosiklet kullanımı yoğun. Kask takımı, kask takma alışkanlığı zorunlu olduğunu sürücü idrak edecek. Kurallı trafik, güvenli ve huzurlu bir sürüşün gerçekleşmesi ve yaşamın doğal bir akışı olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kask dağıtım törenine katılan ve projenin destekçilerinden olan Denizli Çağdaş Motor sahibi Ali Coşkun ise motosiklet sürücülerine eğitim vereceklerine dikkat çekerek "Tüm Denizli'deki motorcular dernekleri ve trafik müdürlüğümüzün başlattığı projeye destek olmak için tüm motor kullanıcılarına eğitim vermeyi planlıyoruz. 10'ar kişilik gruplar halinde, motosiklete başlangıç eğitimleri yer alacak. Şehrimizdeki motosiklet kazalarının daha az olması için, biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Kapalı alan eğitimi, acil fren, tehlikeden kaçış, tehlikeyi hissetme, motoru kullanma ve hakim olma eğitimleri veriyoruz. Tüm arkadaşlara güvenlik ekipmanları olmadan yola çıkmasınlar, kasksız çıkmasınlar bunlara mutlaka dikkat etmeliler. Şehir içinde herkesin motor kullanma alışkanlığı olmalı, motor kötü bir şey değildir" ifadelerini kaydetti.

Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimler sırasında kask dağıtımının devam edeceği belirtildi.