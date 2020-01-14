: Motosiklet sürücülerine dağıtılan kasklarla uyarı yapıldı

14.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:05

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine hediye edilen kasklarla uyarı yapıldı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde kask takmayan motosiklet sürücüleri durduruldu.

Sürücülere kask hediye edilerek uyarılarda bulunuldu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, motosiklet sürücülerine önemini anlattığı kaskın hayat kurtardığını söyledi.

Sürücülere kask verdikten sonra sosyal medya hesaplarında "Kaskımı takıyorum" etiketiyle paylaşım yapmalarını rica eden Aksoy, "Motosiklet kullanımı ilçemizde çok yaygın. Motosiklet kazalarında kask takılmadığından kaynaklı yaralanmalar ve yaşam kayıpları oluyor. Marmaris'te 26 bin kayıtlı motosiklet var. İlçe dışından gelenlerle 30 bin motosiklet her gün trafikte." dedi.

İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de uygulamada sürücülere kask kullanımına ilişkin broşür dağıttı.

Uygulamada sürücülerin çoğunun kask takmadığı görülürken, bir baba kucağında oğluyla uygulamaya takıldı. Babaya kask hediye eden Kaymakam Aksoy, oğluna da kask alması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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