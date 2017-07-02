- Motosiklet sürücülerine 123 bin lira para cezası



SİVAS - Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Motosikletlere Yönelik Uygulama' Sivas'ta da yapıldı. Yapılan uygulamaya il genelinde 245 polis katılırken, 105 motosiklet trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine 123 bin 428 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen uygulamaya Sivas merkez ilçelerde asayiş ve trafik şube de görevli 245 polis katıldı. Temel insan haklarına saygılı bir yöntem ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli şahısların caydırılması, aranan ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla 52 ayrı noktada yapılan uygulamada 441 motosiklet kontrol edildi. Polis ekipleri uygulamada 87 tescilsiz motosiklet ele geçirirken, 105 motosikleti trafikten men etti. 108 motosiklete de yaklaşık 123 bin 428 lira para cezası kesildi. Uygulamada 454 şahıs sorgulanırken aranan 1 şahıs yakalandı.