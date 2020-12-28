Motosiklet sürücü adayı aracına çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet sürücü adayı aracına çarptı: 1 yaralı

28.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:27
Motosiklet sürücü adayı aracına çarptı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin sürücü adayı aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin sürücü adayı aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sanayi Bulvarı'nda seyir etmekte olan Necati Gökhan Ş. idaresindeki 55 ABZ 80 plakalı motosiklet, direksiyon eğitimi yapılan bölgede 55 BAY 49 plakalı sürücü adayı aracına arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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