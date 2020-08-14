Motosiklet sevdası olan kent Kilis Kilis'te, vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluyor.

Kilis'te, vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Kilis'in sokak ve caddelerinin dar olması nedeniyle vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - KİLİS

Kaynak: İHA