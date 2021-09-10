Motosiklet sevdası bitmeyen kent: Kilis

Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, kentte bulunan tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Okulların açılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş servis ücreti ödememek için çocuklarını okullara motosiklet ile götürüp getiriyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu Suriye sınırına sıfır noktadaki Kilis'te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Kilis'in sokak ve caddelerinin dar olması nedeniyle vatandaşlar, otomobile göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş, çocuklarını okula motosiklet ile götürüp getiriyor. Motosikletlerin çokluğu nedeniyle kazaların önüne geçmek için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosikletler üzerinde uygulama yapıyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 3-4 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 3-4 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kentin en işlek caddesinde park edilen motosikletler uzun kuyruklar oluşturuyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı