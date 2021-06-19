Motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü
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Motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü

Motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü kapsamında, motosikletleriyle "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü kapsamında, motosikletleriyle "saygı sürüşü" etkinliği düzenledi.

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü tarafından düzenlenen ve yerleşim merkezinde başlayan, 34 kilometre boyunca devam eden sürüş etkinliği, Beyşehir ilçe merkezindeki şehir turunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sona erdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda motosiklet sürüşü etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarını İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya ve jandarma teşkilatı mensupları kışla içerisinde karşıladı.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunlarından Metin Yayla, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Başkaya'ya çiçek buketi takdim etti.

Motosiklet tutkunları, teşkilat mensuplarına birer karanfil verdi.

Etkinliğe Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve motosiklet tutkunları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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