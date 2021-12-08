MOTOSİKLET SEPETİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

KARAMAN (DHA) - KONYA'da motosikletin yan sepetine konulan plastik sandalye üzerine oturan 1 kişinin, yoğun trafiğe rağmen tehlikeli yolculuk yapması dikkat çekti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüler, gecen pazar günü merkez Karatay ilçesi Karaman yolunda çekildi. Motosikletin yan sepeti olarak kullanılan sepette plastik sandalye üzerinde bir kişinin yolculuk yapması görenleri şoke etti. Sepetin demir çubuklarla korumasız şekilde yapıldığı görülürken, motosiklet sürücüsünün de sepette oturan kişiyle birlikte tehlikeli yolculuk yapması dikkat çekti.