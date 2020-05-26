Motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş.K. (19) idaresindeki plakasız motosiklet, İdilli Mahallesi köprüsü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nden Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

İdilli Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye işçileri de kaza yerinde çalışma yapan ekiplere yardımcı oldu.

Kaynak: AA