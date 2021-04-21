Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
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Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı Tekirdağ Malkara'da evin önüne park edilen 5 bin lira değerindeki motosiklet, 5 dakika sonra çalındı.

Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da evin önüne park edilen 5 bin lira değerindeki motosiklet, 5 dakika sonra çalındı. Büyük şok yaşayan vatandaş, soluğu polis karakolunda aldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K'ye ait 1 hafta önce 5 bin liraya satın alınan motosiklet, Camiatik Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, park edildikten yaklaşık 5 dakika sonra kaşla göz arasında evin önünden çalındı.

"Eve girdim 5 dakika sonra yerinden yok oldu"

Olayla ilgili konuşan Y.K'nin oğlu E.K, "İşten çıktım eve girdim. Motosiklet, evin önünde park halindeydi. 5 dakika sonra annem çöpleri dökmeye çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görmüş. Duyunca şoke oldum. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. 1 hafta önce 5 bin liraya almıştık. Alnımızın teriyle çalışıp da aldığımız motorun çalınması beni çok üzdü. Çalan şahıs, eğer pişman olup da motoru geri getirirse şikayetçi olmayacağız" dedi.

Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı
Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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