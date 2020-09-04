Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü ile arkadaşı tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Göktepe kavşağında meydana geldi. Alaplı ilçesi istikametine gitmekte olan Samet Kılıçaslan idaresindeki 26 BZ 567 plakalı motosiklet iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yere savrulan Samet Kılıçarslan ile arkadaşı Berkan K. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA