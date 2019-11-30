Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

30.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:53

DÜZCE'de, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Şaban Atar (57) yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. Şaban Atar idaresindeki 81 FF 521 plakalı motosiklet orta refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban Atar ve eşi Zikriye Atar (58) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Atar çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şaban Atar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA