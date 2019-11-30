Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Şaban Atar (57) yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı.

30.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:53
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Şaban Atar (57) yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Sapağı mevkisinde meydana geldi. Şaban Atar idaresindeki 81 FF 521 plakalı motosiklet orta refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban Atar ve eşi Zikriye Atar (58) yaralandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Atar çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şaban Atar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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