Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza - Haberler
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Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye 1102 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye 1102 lira ceza uygulandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet plakalarının farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İlçede 3 noktada yapılan uygulamada, 2 sürücünün motosiklet plakalarına maske taktığı tespit edildi.

Plakalarını maskeyle kapatan sürücülere 551'er lira ceza verildi.

Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza - Haberler
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