Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.

07.10.2019 17:00
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.

Hüseyin Koca (68) yönetimindeki plakasız motosiklet, Mucur-Karşıyaka yolunda park halindeki otomobile çarptı.

Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki eşi Serpil Koca (67), ambulansla kaldırıldıkları Mucur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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