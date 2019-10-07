Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki çift ağır yaralandı.
Hüseyin Koca (68) yönetimindeki plakasız motosiklet, Mucur-Karşıyaka yolunda park halindeki otomobile çarptı.
Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki eşi Serpil Koca (67), ambulansla kaldırıldıkları Mucur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.