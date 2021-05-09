Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
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Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde viraji alamayan taksi bariyerlere çarparken kazada yaralanan olmadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde viraji alamayan taksi bariyerlere çarparken kazada yaralanan olmadı. Belediye personelleri kaza yerini temizlediği esnada, virajı alamayan motosiklet ise park halindeki kamyonete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 T 4115 plakalı taksi sürücüsü B.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken taksi kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yolda yağlanma olduğu için belediye ekiplerine haber verdi. Temizlik işlerine bağlı personeller, kaza yerini temizlediği esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü Onur K., park halindeki belediye kamyonetinin altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ilk olarak 112 motorize acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motor sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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