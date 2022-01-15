KİLİS (İHA) - Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te motosikletin bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. 27 R 326 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 27 HR 486 plakalı otomobile Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi üzerinde çarptıktan sonra park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Z. olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.