Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı Kilis'te motosikletin bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KİLİS (İHA) - Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te motosikletin bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. 27 R 326 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 27 HR 486 plakalı otomobile Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi üzerinde çarptıktan sonra park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Z. olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı Kilis'te motosikletin bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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