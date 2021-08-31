Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika gelişmesine göre Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.