Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet parçalara ayrılırken, kaza anı bir işyeri güvenlik kamelarına yansıdı.

Kaza Orhaniye mahallesi Gazimagosa caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Kirman Muhammetoğluyönetimindeki 59 NB 988 plakalı otomobil, karşı şeritten gelip kontrolden çıkan sürücü Sabit İncebayyönetimindeki 16 AFE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki TIR dorsesi arasında kalan motosiklet parçalara ayrıldı. Sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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