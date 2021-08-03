Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ta panelvan araçla çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı.

Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta panelvan araçla çarpışan motosikletteki iki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre karşı şeride geçmek isteyen motosiklet ile panelvan araç çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan gençler B.B. ile B.B. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan gençler ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet panelvan araçla çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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