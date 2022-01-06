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Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı Karabük'te motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi. M.İ. sevk ve idaresindeki 37 SP 676 plakalı motosiklet, Kastamonu istikametine seyir halinde iken R.E. idaresindeki 78 AAJ 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı : 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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