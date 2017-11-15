Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Horhor Caddesi girişinde meydana geldi. Feridun Yiğit (35) idaresindeki 16 VD 068 plakalı motosiklet ile Uğur Tosun'un (24) kullandığı 34 KF 2528 plakalı otomobil Horhor Caddesi girişindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Feridun Yiğit ile arkasında yolcu olarak bulunan Fatih Özer (34) savrularak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA