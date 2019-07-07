Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Caddesi ile Dr. Nafiz Körez Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Nafiz Körez Caddesi üzerinde seyreden Müride Ö. idaresindeki 20 P 0666 idaresindeki araç ile Yunus Emre Caddesi'nde garaj istikametinden Alançeşme meydanına doğru seyreden Mustafa K. (32) idaresindeki 45 RA 3657 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mustafa K. (32) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Mustafa K.'ya ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Mustafa K., burada yapılan tedavilerinin ardından tedbir amaçlı olarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA