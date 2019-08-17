17.08.2019 00:10

Motosiklet otomobille çarpıştı 1'i çocuk 3 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Karayaka Bulvarından Karayaka Beldesi istikametine giden Yunus Ön yönetimindeki 60 KA 794 plakalı otomobil Kantar Caddesi kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu sırada sırada aynı yönde seyreden Hacı Kamış (21) yönetimindeki plakasız motosiklet otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Metehan Başara (22) ve otomobildeki Fadime Nur Temir (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobile yandan çarpan motosikletin hız göstergesinin 90 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA