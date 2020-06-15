Motosiklet otomobille böyle çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobille böyle çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille böyle çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Antalya'da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:27

Motosiklet otomobille böyle çarpıştı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA- Antalya'da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren caddesinde perşembe pazarı istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Erdoğan Özcan'ın kullandığı 07 JT 634 plakalı motosiklet ile Mithatpaşa caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Özkullukçu'nun kullandığı 07 AJR 863 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan Özcan, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet otomobille böyle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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