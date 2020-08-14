Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Alper E. idaresindeki 41 PR 587 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Ferit S. yönetimindeki 34 AK 34 60 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Alper E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi savrulan motosikletten düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA