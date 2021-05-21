Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde Ünye istikametine ilerlemekte olan Abdülkadir D. idaresindeki 52 AAF 513 plakalı otomobile, arkadan gelen Burak K. yönetimindeki 34 CCS 031 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, otomobilin sol kısmı ise hasar gördü.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motor sürücüsü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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