Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

17.03.2021 23:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:59

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası bir kişi yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Selimcan A. idaresindeki 67 AAN 496 plakalı motosiklet, park halinden geri çıkmakta olan Sezer B. idaresindeki 67 TT 834 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Selimcan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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