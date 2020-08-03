Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan özel hastane önünde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. idaresindeki 67 UE 589 plakalı motosiklet önünde seyir eden Ahmet Y. idaresindeki 67 AAB 557 plakalı otomobili geçmeye çalıştığı sırada sağ aynaya çarpması sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken motosiklette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA