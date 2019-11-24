Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü - Haber

Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Niğde'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü.

24.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:51
Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gölcük-Çiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri D. (42) Çiftlik ilçesine seyir halindeyken yol kenarında arızalanan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51 AAG 619 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarına savrulan Nuri D. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.