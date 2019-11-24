Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

24.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:51

Niğde'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü.



Edinilen bilgiye göre kaza, Gölcük-Çiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri D. (42) Çiftlik ilçesine seyir halindeyken yol kenarında arızalanan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51 AAG 619 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarına savrulan Nuri D. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA