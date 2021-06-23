Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobile, motosiklet çarptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobile, motosiklet çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Deliktaş Altgeçidi karayolundan Ankara istikametine ilerleyen sürücü E.E.Ş., 07 AER 277 plakalı motosikletiyle aynı yönde seyir halinde olan sürücü N.E.'nin kullandığı 20 BEV 22 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka camı kırıldı. Yolcu konumunda bulunan A.S.'de otomobilin tavanına çarparak yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü E.E.Ş. ve yolcu konumundaki A.S., ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selin gelişini böyle görüntülediler
Selin gelişini böyle görüntülediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 05:11:24. #1.16#

title