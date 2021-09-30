Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Kartal idaresindeki 02 FZ 566 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sinan Balcin idaresindeki 02 HS 032 plakalı Volkswagen marka otomobile, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Kartal yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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