Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Kilis'te, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
29.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:56

Kilis'te, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi çarpışmanın etkisi ile yere savrulurken, yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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