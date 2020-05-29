Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı Kilis'te, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kilis'te, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi çarpışmanın etkisi ile yere savrulurken, yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA