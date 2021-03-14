Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

14.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:12
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da motosiklet önce kaldırıma ardından trafik ışığının direğine çarptı.

Elazığ'da motosiklet önce kaldırıma ardından trafik ışığının direğine çarptı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çayda Çıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ise trafik ışığının direğine çarptı. Kazada yola savrulan sürücü ağır, arkasındaki arkadaşı ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı
Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Meghan Markle
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:13:04. #1.16#
title