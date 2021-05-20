Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Afyonkarahisar'da Mototur'a katılacak
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Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Afyonkarahisar'da Mototur'a katılacak

Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Afyonkarahisar'da Mototur'a katılacak
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen "gizemli şehir Afyon Mototur" etkinliği kapsamında, motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frigya başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfedecek.

Afyonkarahisar'da düzenlenen "gizemli şehir Afyon Mototur" etkinliği kapsamında, motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frigya başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfedecek.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Eylül ayında Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) öncesi dünyanın en büyük motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri, hafta sonu Afyonkarahisar'da bir araya gelecek.

Valilik, Belediye ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak organizasyonlar değerlendirilecek, belirlenen rota iki gün boyunca motosikletlerle kat edilecek.

Programda, Müzik Müzesi ile İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, Emre Gölü, Ayazini Turizm Köyü, Kocatepe, Mevlevihane ve Ulu Camii ile tarihi şehir merkezi ziyaret edilecek.

Gezi boyunca, gastronomi şehri Afyonkarahisar mutfağının birbirinden güzel lezzetleri de misafirlere sunulacak.

Açıklamada ifadesine yer verilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin son dönemlerde motor sporları ile spor turizmiyle ön plana çıktığını belirtti.

MXGP'nin kentin tanıtımına büyük katkısının olduğunu aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Gezi kapsamında dünya motosiklet sektörünün en önemli markalarının Türkiye yöneticilerini Afyonkarahisar'da ağırlayacağız. Katılımcılarımız, şehrimizin tarihi yerlerini hem gezecek hem de motor sporları alanındaki yatırımlarımızı inceleyecek. Baştan beri hedefimiz, şehrimizi dünyanın takip ettiği alternatif ve motor sporlarının yapıldığı önemli bir spor merkezi haline getirmekti. Bu yöndeki adımlarımız çok şükür sonuç vermeye başladı. Afyonkarahisar, artık gastronomisiyle barındırdığı tarihi zenginlikleriyle birlikte spor turizmi alanında farklı bir destinasyon oldu. Bu önemli organizasyonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Afyonkarahisar'da Mototur'a katılacak - Haberler
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