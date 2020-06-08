Motosiklet mağazasından ATV hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Motosiklet mağazasından ATV hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde motosiklet mağazasından arazi aracı çalındı.

08.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:17

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde motosiklet mağazasından arazi aracı çalındı.

Bursa Caddesi'ndeki mağazaya sabaha karşı gelen hırsızlar, kapıyı zorlayarak içeri girip ATV tipi arazi aracını çaldıktan sonra kaçtı.

Kapının açık olduğunu gören komşularının haber vermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Muharrem Tunç (71), polise ihbarda bulundu.

Olay yerinde polis tarafından inceleme yapıldı.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağazaya geldiğinde her yeri dağınık bulduğunu söyledi.

Önce küçük ATV'yi çalıştırmaya çalışan şüphelilerin, bunu başaramayınca büyük ATV'yi alıp götürdüğünü belirten Tunç, "Güvenlik kamerasından onları bir arabanın takip ettiğini gördük. Bursa yönüne gitmişler. 3 veya 4 kişiler. O gün doğum günümdü. Bu özel günümü de bana zehir ettiler." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen hırsızların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Motosiklet mağazasından ATV hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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