Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL -Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.
29.10.2019 14:27
Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler
Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL -Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
Kaynak: AA
VİDEO: Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti