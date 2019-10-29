Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL -Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.

29.10.2019 14:27
Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler

Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL -Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Kaynak: AA

VİDEO: Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
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