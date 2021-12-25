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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

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MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralandı.Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3.045 promoli alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, Antalya'ya nakledilirken yaşamını yitirdi.Sürücünün kaza anında başında kask bulunmadığı bildirildi.

Kaza, Manavgat Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ahmet Alver'in kullandığı 07 LSS 52 plakalı elektrikli motosiklet Cumhuriyet Caddesi Saygılı Kasap Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Alver, başını kaldırım taşına çarpmak suretiyle ağır yaralandı.

Ahmet Alver 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne ardından da durumunun ağır olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi. Alver, Antalya'ya götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ahmet Alver'in 3.045 promil alkollü olduğu ve kaza sırasında başında kask bulunmadığı bildirildi. belirlendi

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi... Başını kaldırıma çarpan sürücü hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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