Motosiklet kazasında yaralanan Suriyeli, kurtarılamadı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Suriye uyruklu Mohahmmed Haj Must (50), 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Suriye uyruklu Mohahmmed Haj Must (50), 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Temmuz günü Başova köyü mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Nazal Alabaıd Alibr'ın (49) kullandığı plakasız motosiklet ile Mohahmmed Haj Must'un kullandığı 72 MA 0301 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 sürücü ile Must'un arkasında oturan Mustafa Mola Huse (38) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mohahmmed Haj Must, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA