Motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşama tutunamadı
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Motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşama tutunamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür hastanede tedavi gören üniversite öğrencisi genç kız, hayatını kaybetti.

15.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:40

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür hastanede tedavi gören üniversite öğrencisi genç kız, hayatını kaybetti.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz'da, Ahmet Zengin'in kullandığı 09 A D E 996 plakalı otomobil, Fatmanur Aydemir idaresindeki 09 ADM 355 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan Eylem Emir Can (22), Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Can, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi genç kızın cenazesi, Halil Gökyürek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Baba Adem ve anne Nilgün Can, kızları için gözyaşı döktü.

Adem Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza günü kızıyla konuştuğunu belirterek "Kızım bana 'çok sıkıldım arkadaşımla Kuşadası merkeze gideceğim' dedi. Motosikletle gideceklerini öğrenince izin vermek istemedim fakat laf söz dinletemedim." diye konuştu.

Motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşama tutunamadı

Kaynak: AA

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