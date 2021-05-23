Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer'de motosikleti ile kaldırıma çarptıktan sonra yere düşen ve ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sarıyer'de motosikleti ile kaldırıma çarptıktan sonra yere düşen ve ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin daha önce motosikleti ile tek teker üzerinde giderken çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında, İstinye Mahallesi Dereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Nurbaki Gencel'in kullandığı 34 CJJ 978 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle aniden savrularak, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Gencel'in başındaki kask da fırladı. Başını asfalta çarpan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'TEK TEKER' VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Nurbaki Gencel'in daha önce motosikletini tek teker üzerinde kullanırken çektiği videoları, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENCİN TEK TEKER SÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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